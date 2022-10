Fanny Ardant: “Sou demasiado desarrumada para ter uma vida racional”

Fanny Ardant, eterna sedutora, chama-se Shauna em “Os Jovens Amantes”. Melvil Poupaud é Pierre, o médico que se cruza por acaso no seu caminho. São os protagonistas desta história, realizada por Carine Tardieu, sem medo de ser livre e que fica a olhar à distância para o melodrama clássico hollywoodiano. Conversámos com a atriz por videochamada

Teve alguma hesitação em aceitar este projeto?

Não, gostei do argumento imediatamente. Li-o de uma só vez, como se bebe um copo de água. À medida que folheava as páginas crescia a vontade de saber como a história terminava. Lembro-me de ter receado não poder entrar no filme caso fosse preciso aparecer completamente nua em determinada cena. A intimidade aumenta com o desenrolar da história. E eu não queria aparecer nua.