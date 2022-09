Está para breve o novo projeto que tem em mãos, “Segredo”. Que desafio preconiza a novela na qual representa duas gémeas, que e que coprotagoniza?

As expectativas são sempre as mesmas quando inicio um novo projeto, dar o melhor e entregar-me totalmente. Mas é óbvio que depois da maternidade tudo mudou, hoje já me é mais fácil relativizar. Acho que até já aprendi a dormir menos horas e a trabalhar mais. Confirmei que depois de sermos mães somos mesmo supermulheres.