“Soube logo porque é que a minha mãe foi morta”, conta Matthew Caruana Galizia em entrevista

Em 2017, Daphne Caruana Galizia cujas investigações há muito incomodavam o mundo da política e dos negócios em Malta foi morta por uma bomba colocada no interior do seu carro. Em conversa com o Expresso, um dos filhos da jornalista, Matthew Caruana Galizia, recorda agressões que viu atingirem a sua mãe durante décadas e fala de outro tipo de violência, desgastante e por vezes mais eficaz do que a estritamente física. Os SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), processos judiciais interpostos com o objetivo de intimidar e silenciar quem incomoda o poder político e económico, podem ferir muito mais. É contra eles que dirige uma fundação, inspirada no trabalho da sua mãe. Faz parte de uma coligação que promove uma diretiva europeia contra estes mecanismos na Europa.

Li que, quando a sua mãe morreu, havia 47 processos judiciais interpostos contra ela. É correto?

Não nos sentámos a contar, mas andava por aí, sim.