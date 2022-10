Jack Lang, ministro da Cultura e Educação de Mitterrand: “Sou militante da mestiçagem. O génio está na diversidade”

Jack Lang (n. 1939) conheceu Portugal ainda jovem, antes da Revolução. Nos 60 anos que se seguiram perdeu a conta às vezes que voltou. Haveria de ficar ligado ao nosso país também através dos amigos e dos aliados políticos que fez. Mário Soares foi um deles. Conheceu-o em casa de Mitterrand e reviu-o incontáveis vezes. “Ele pertencia à ‘família’, mas eu era um bocadinho mais à esquerda do que ele.” Enquanto ministro da Cultura foi responsável pela lei do preço fixo do livro, pelo sistema de apoio ao cinema, autor da ideia da Festa da Música. Acompanhou de perto escritores, arquitetos ou realizadores portugueses. Esteve em Portugal enquanto presidente do Instituto do Mundo Árabe, a convite do Not a Museum, para a inauguração da exposição “(Im)materiality”, mas a conversa começou pelas boas memórias que tem de Mário Soares.

Reconhece nas figuras políticas da atualidade as qualidades políticas que atribui a Mitterrand?

Percebo onde quer chegar, mas é muito difícil comparar. Pode até ser absurdo. São gerações muito diferentes. Mesmo que o passado seja brilhante, não o podemos reproduzir. Pessoas como Mitterrand ou Mário [Soares] tiveram de enfrentar muitos obstáculos antes de chegar ao poder, e isso, esse combate político, deu-lhes oportunidade de aprender, de crescer. Mitterrand cresceu na resistência francesa e Soares enquanto advogado e opositor a Salazar. A nova geração não passou por isso. Logo, não se pode pedir a estes políticos que sejam iguais aos do passado, não tiveram de enfrentar nenhuma guerra ou ditadura, no seu próprio país, antes de chegar ao poder. Ainda assim temos pessoas muito bem preparadas, como é o caso do primeiro-ministro de Portugal, que é excelente e que conseguiu preservar o Partido Socialista e estabelecer diálogo com as políticas económicas da esquerda, algo que não aconteceu em França. O Partido Socialista foi destruído.