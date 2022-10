John Legend em entrevista: “Há forças que querem que voltemos ao passado”

John Legend é uma das raras personalidades do entretenimento norte-americano a ter conquistado o ambicionado “EGOT”, iniciais dos prémios Emmy (da televisão), Grammy (da música), Óscar (do cinema) e Tony (do teatro), tudo estatuetas que o homem nascido há 43 anos no estado do Ohio tem em casa. No início do mês, deu uma entrevista exclusiva ao Expresso num hotel em Cascais, a poucas horas de uma atuação no festival Cool Jazz, onde se apresentou perante 14 mil pessoas. Com a revogação da lei do aborto nos Estados Unidos ainda muito presente, começámos a conversa com o também ativista precisamente por aí.

A propósito da revogação da lei do aborto nos Estados Unidos, escreveu um artigo de opinião no “USA Today” onde apela aos eleitores para que “escolham os procuradores certos para fazer cumprir as nossas leis”. Serão os votos a resolver os problemas da América?

O voto é importante, porque ainda temos uma forma de escolher os nossos líderes, sejam eles procuradores, presidentes de câmara, xerifes da polícia, senadores, governadores, presidentes... Somos nós que escolhemos quem nos representa, mesmo que o Supremo Tribunal de Justiça esteja a tentar dificultar uma contagem uniforme dos nossos votos. Temos de fazer o que pudermos. Votar faz parte, mas não é a única coisa que podemos fazer. Temos de estar ativos, temos de protestar, temos de fazer o que é preciso fazer.