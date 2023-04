Mortes por afogamento "alarmantes" ocorrem com frequência nas zonas sem vigilância: saber nadar é insuficiente para não ficar fora de pé

Ilustração: Cristiano Salgado

Foram 134 as pessoas que morreram afogadas até setembro de 2022. Os números correspondentes aos restantes meses do ano ainda não foram divulgados, mas já são “alarmantes” e superiores a qualquer um dos anos anteriores. Mais de 90% das ocorrências foram em zonas sem vigilância — ainda que a primeira recomendação dos especialistas seja não as frequentar. Saber nadar não chega, é preciso ter cultura de segurança aquática para identificar situações de perigo

