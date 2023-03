Muito, pouco ou nada? Há cada vez mais restaurantes a pedir gorjeta na entrega da conta

Bebe-se a última gota de um café, habitualmente queimado, servido numa chávena escaldada depois da também última garfada na sobremesa de companhia doce. Está consumado o final da refeição. O que se segue é um movimento aéreo transversal em várias latitudes do globo. Nos filmes, não precisa de legenda. Na vida real, não precisa de idioma. É a linguagem gestual que todos sabem ler. Trancada a troca de olhares com o funcionário responsável pelo atendimento, cola-se o indicador ao polegar e ergue-se o braço, por norma o direito — mas é provável os canhotos discordarem —, e gesticula-se uma tentativa de escrita no ar sem caneta. Está na hora da conta — ou “continha”. O diminutivo serve-se bem no bom português, que nele procura abater nos números digitados antes do sinal de euro (€), sobretudo numa altura em que a inflação pesa sobre os alimentos. De tal maneira que, se em 2018, o Eurostat estimava que cerca de 9,2% das despesas das famílias portuguesas foram para restaurantes (um gasto acima da média europeia), de acordo com um estudo da consultora NIQ (antiga Niel­sen), realizado em janeiro deste ano, 38% dos portugueses dizem ter comido menos vezes fora nos últimos três meses. O que coincide com a altura de um fecho abrupto de restaurantes — entre outubro e dezembro de 2022, fecharam, em média, 14 por dia. São dados da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), que registou um total de 1281 dissoluções de empresas no quarto trimestre desse ano — o que representa um aumento de 162% face ao período homólogo anterior.

A “continha” é pousada na mesa, dentro de uma também “caixinha”, em frente à pessoa que, por infortuna vontade, se sentou à cabeceira — pressupõe-se que a mesa não é redonda. Ao mesmo ritmo de abertura da caixa, começa o preenchimento de um formulário mental. O atendimento foi bom, ou o empregado de mesa ignorou sistematicamente os “desculpe” e “por favor” de dedo no ar? A comida estava agradável, ou a demora trouxe pratos frios? O ambiente alimentava a conversa entre os elementos da mesa ou, ao invés, distrações ao seu redor? Rabiscam-se as cruzes no quadrado referente à primeira premissa de cada questão. O atendimento foi bom, a comida estava agradável e o ambiente também. Com um leve aceno com a cabeça, consente-se o que está detalhadamente numerado no pequeno papel chamado fatura, e segue-se o momento da derradeira pergunta: Dinheiro ou cartão? Sobre uma conta de €50, que se acrescente mais €2,5: a dita gorjeta. Uns simbólicos, mas simpáticos 5% sobre o total da refeição — em Portugal, a dar, é comum somente um arredondo para cima. No final de cada mês, essa quantia de €2,5, multiplicada por todos os clientes que se predispuserem a copiar a gratificação, é por norma dividida por todos os funcionários daquele estabelecimento. Há quem tenda a discordar com a justiça por trás desse método — então o empregado simpático tem de dividir a gorjeta com aquele que passou o turno a trocar pedidos? Mas quem anda de mesa em mesa, pousa um prato cheio de trabalho de outras pessoas, invisíveis, que passam dia e noite atrás das portas que dão para a cozinha. E esses não merecem gratificação? Luís Trindade, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria, Turismo, Restauração e Similares do Sul, responde: “Numa equipa é feita a divisão porque o serviço tem a contribuição dos colegas da cozinha e não só — falo também dos funcionários das copas.” Quem dá o que tem, a mais pode ser obrigado O pagamento de gratificações “não é uma prática recente no nosso país”, escreve Sofia Lima, especialista em assuntos jurídicos da Deco Proteste, ao Expresso. Por “nosso país” entenda-se Portugal, apesar de esta ser uma realidade transfronteiriça, e mais do que portuguesa é europeia. Em França, por exemplo, segundo a companhia de seguros Intermundial, a gorjeta já vem incluída na fatura, com um incremento de 15% sobre a conta. O mesmo acontece nos Países Baixos, na Chéquia (entre 10% a 15%) ou na Polónia (entre 5% a 10%). Mas até há bem pouco tempo não acontecia em Portugal.

Sofia Lima, da Deco, lembra que a gratificação “jamais poderá ser imposta pelo estabelecimento”