Mobilidade ciclável: Portugal é o país europeu que menos investe no uso da bicicleta (30 cêntimos por pessoa)

Nesta cidade com praticamente o mesmo tamanho que Lisboa, mais de metade da população anda de bicicleta todos os dias, as ciclovias estendem-se ao longo de 420 quilómetros e o estacionamento para velocípedes não falta: só na estação ferroviária central existem mais de 30 mil lugares. Utrecht, nos Países Baixos, é a cidade mais bike-friendly do mundo — e não é por acaso que tem o maior bicicletário do planeta, onde podem estacionar até 12.500 bicicletas.

Ao contrário de Utrecht, nem todas as cidades são cicláveis. Das condições meteorológicas ao número de acidentes, há uma série de fatores que determinam se um determinado lugar é mais ou menos ‘pedalável’. E há um ranking que avalia isto mesmo: o “Global Bicycle Cities Index 2022”. Trata-se de uma lista composta por 90 cidades e nove das primeiras dez posições são ocupadas pela Europa. Aliás, Hangzhou, na China, é a única cidade não europeia a entrar no top 10, o que se deve, em grande parte, aos pontos alcançados no parâmetro “sistema de partilha de bicicletas”.