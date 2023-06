Portugueses João Didelet e Ricardo Carriço juntam-se à última temporada de “Jack Ryan”

A última temporada estreia-se no dia 30 de junho, com dois episódios por semana a chegarem à plataforma de streaming até 14 de julho.

"À medida que Jack e a sua equipa investigam até onde chega a corrupção, descobrem uma realidade muito pior: a união entre um cartel de droga com uma organização terrorista, o que revela uma conspiração muito mais perto de casa e põe à prova a fé do herói num sistema que sempre lutou para proteger", acrescenta a descrição da trama.

Os atores portugueses João Didelet e Ricardo Carriço entram no elenco da quarta e última temporada da série televisiva "Jack Ryan", anunciou a Amazon Prime Video, plataforma de exibição da série.

Ricardo Carriço e João Didelet, dois veteranos da televisão portuguesa

Nascido em Cascais, em 1964, Ricardo Carriço foi modelo e formou-se em design gráfico pelo Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing. Fez parte de séries televisivas como "Major Alvega", “Médico de Família”, “Morangos com Açúcar” e “Golpe de Sorte”. Na série da Amazon dará vida a Rodrigo Marin, de acordo com a informação publicada pelo IMDb.

No cinema, fez filmes como "Os Gatos não têm Vertigens", de António-Pedro Vasconcelos, e "Linhas de Sangue", de Sérgio Graciano e Manuel Pureza, tendo também passado pelo teatro, onde se estreou, no Teatro Nacional D. Maria II, em 1995, num "Ricardo II", de Shakespeare, encenado por Carlos Avilez, segundo a base de dados do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Ricardo Carriço partilha o ano de nascimento com João Didelet, mas também a participação em vários projetos em televisão, área na qual ambos têm um extenso currículo.

Didelet, que dará vida ao Inspetor Morales, fez o curso de formação de atores da Escola Superior de Teatro e Cinema, entre 1987 e 1990, ao longo do qual adquiriu alguma experiência em palco em espetáculos como "Humilhados e Ofendidos", com encenação de Armando Caldas, e "Auto de Sibila Cassandra", de Gil Vicente, com encenação de Alexandre de Sousa, em Vila Velha de Ródão, em 1990, segundo a base de dados Memoriale.

Em televisão, destaca-se a sua participação nas séries "Jornalistas", "Super Pai", "O Teu Olhar", "Floribella", "Morangos com Açúcar", "Belmonte", entre muitas outras.

Já no cinema, fez parte dos elencos de obras como "Portugal SA", de Ruy Guerra, "A Janela -- Marialva Mix", de Edgar Pêra, e "Submissão", de Leonardo António, entre outros.