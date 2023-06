Televisão: Arnold Schwarzenegger sempre nos disse que voltava

Apontar num pedaço de papel os objetivos para cada ano é um ritual que mantém desde os tempos de campeão do mundo de culturismo, nos anos 1970, e que nas décadas seguintes o ajudou a conquistar uma carreira invejável em Hollywood, trocada, entre 2003 e 2011, pelo cargo de governador da Califórnia, revela Arnold Schwarzenegger ao Expresso. “Há coisas que escreves e tentas que aconteçam, depois há outras que apenas acontecem”, diz o ator e — convenhamos — lenda viva de Hollywood, que protagoniza duas estreias recentes na Netflix: “FUBAR”, série de ação, espionagem e humor que chegou a 25 de maio, enquanto o documentário em três episódios sobre a sua vida, intitulado apenas “Arnold”, estreou-se a 7 de junho.

Muitos “A-listers” de Hollywood deram esse grande passo rumo ao pequeno ecrã nos últimos anos. Mas a relação entre Schwarzenegger e a Netflix nunca seria apenas a de um ator de um projeto, nem ele recorreria ao expediente habitual — receber créditos de “produtor executivo” — para atores que querem ser algo mais. Claro que não. Vai daí, a Netflix anunciou que tem um novo Chief Action Officer e que o seu nome é Arnold Schwarzenegger. O que é que isto significa? Significa que teve um papel ativo em tornar “FUBAR” uma série divertida, mas não só: “Falei com a Netflix sobre a melhor forma de comunicar esta história ao mundo, de a promover. Trabalhámos de forma muito próxima”, conta. As suas novas funções passam também por ajudar a promover títulos que a Netflix vai estrear este ano, como o filme “Extraction 2” ou a terceira temporada de “The Witcher”. “Mas o mais importante para mim, este ano”, diz Arnold, “é a série ‘FUBAR’ e mostrar que ainda conseguimos ter entretenimento como antigamente, com ação fantástica, grandes efeitos visuais e humor”.