“Lúcia: A Guardiã do Segredo”: história da Irmã Lúcia ganha nova vida no streaming

Um. Dois. Três. A conta que Nossa Senhora de Fátima fez. Aconteceu algures na Cova da Iria, no centro de um Portugal à época “inculto, sem perspetivas, onde a religião era uma espécie de refúgio para as pessoas”. Assim o adjetiva a atriz Márcia Breia, protagonista do recente lançamento da Opto, plataforma de streaming da SIC. Não é católica, mas viu em “Lúcia: A Guardiã do Segredo” um grande desafio profissional, que abraçou pela vontade de fugir àquela que diz ser a “eterna história de ricos que casam com pobres e de pobres que casam com ricos”. Nesta minissérie, contada em apenas três episódios, transborda a riqueza de espírito num casamento com a fé. Estreada a 13 de maio, o mesmo dia em que se celebram as Aparições de Fátima de 1917, a série narra, em português modesto, um milagre de língua comum numa altura em que pobreza e doença se misturavam, emaranhadas na conjuntura socioeconómica de uma República que aprendia a caminhar diante da Primeira Guerra Mundial. A dúvida e a incerteza imperavam naquele analfabetismo rural generalizado. Conforto havia apenas um. “Doença grave? Fé que se curem. Perde-se um filho? Fé para que não se sofra. Vai para a guerra? Fé que não morra”, reflete a atriz sobre essa mesma fé que não tem. “Para mim, não existe, não consigo ter”, conta. E o desafio passou exatamente por se desprender dessa inexistência, adotando uma nova visão que, apesar de “muito bonita”, classifica como “ingénua”.

Uma ingenuidade de criança que pastoreava em campos calcados pelos pés daqueles que se eternizaram mundialmente na história da religião católica, como os três pastorinhos. Lúcia, Jacinta e Francisco alegaram ver Nossa Senhora — que apenas dialogou com a primeira. Entre saltos temporais, desenrola-se a vida — e a incrédula perspetiva de quem a olhava — daquela que, assim, se tornou a involuntária guardiã do segredo de Fátima. Tinha apenas 10 anos, e o povo português servia-se em linhas de marionetas controladas pelo poder clerical, que encarava com ceticismo e crueldade as alegações. “Ninguém acreditava nela e acabou por ser muito maltratada”, continua Márcia Breia, que veste a pele a Lúcia dos Santos num outro tempo, com uma outra idade, quando a desconfiança já se havia metamorfoseado em admiração. Tudo porque, e apesar da negação que forçosamente lhe impunham, renegando-lhe o direito a puramente existir, nunca se demarcou de defender aquilo que vira ao lado dos primos.

“Não sei se a Irmã Lúcia não foi obrigada a seguir aquele caminho”

Quando, por fim, a Igreja legitimou o Milagre do Sol, colocando Portugal num eco que soa eterno no catolicismo, a irmã Lúcia deixou de ter vida sua e passou a viver para outros que dela socorriam força. “Não sei se não foi obrigada a seguir aquele caminho” questiona a atriz, sublinhando aquilo que os seus próprios olhos viram na personagem que, depois de acolhida pela Ordem do Carmelo, se entregou em pleno à fé — algo que a atriz diz poder apenas imaginar. “Tive de imaginar o que é uma pessoa com fé que tem de dar conselhos a outra que a busca para se sentirem bem”, conta. Vindo de dentro, do Carmelo, a irmã Lúcia era vigiada por desviados sussurros provenientes das invejas que consigo habitavam. Vindo de fora, do mundo, era afogada em cartas de desesperada busca por amparo. Serviam-lhe de janela para um exterior que perdeu, ganhando então endereço no coração. “É infinitamente bom”, diz-lhe, a dada altura, a madre Rosário (Margarida Marinho), a superiora do Carmelo. “Também tenho os meus defeitos”, responde humildemente. Quais? “Acredito que os tenha”, reflete Márcia Breia, justificando: “Está sempre a pedir redenção, mas não diz de quê.”