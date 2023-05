Este foi o crime real que inspirou “Love & Death”. David E. Kelley, que até “Big Little Lies” não fazia adaptações, rendeu-se

Um crime violentíssimo no seio de uma pequena comunidade cristã chocou os Estados Unidos em 1980. “Ela era a habitual dona de casa suburbana. Tudo o que queria era um pouco de diversão com outro homem. Nunca esperou vir a matar a mulher do seu amante”, lê-se num artigo da revista “Texas Monthly”, a primeira de duas partes, publicadas em janeiro e fevereiro de 1984, que recontava a história, bem como o julgamento e os eventos que antecederam o crime.