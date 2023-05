“Dead Ringers” transformou-se em série: Rachel Weisz interpreta duas gémeas obstretas nesta reincarnação do original de Cronenberg

Uma das coisas mais insidiosas de “Dead Ringers” (1988), o filme de David Cronenberg que por cá se chamou “Irmãos Inseparáveis”, com Jeremy Irons no duplo papel principal, era a maneira como os irmãos Elliot e Beverly Mantle, ambos médicos ginecologistas e igualíssimos dos pés aos cabelos, trocavam a seu bel prazer de pacientes e até de amantes sem que estes se dessem conta, nada ralados se com isso violavam códigos de ética, profissionais ou de outra natureza. O livro original de Bari Wood e Jack Geasland em que Cronenberg se baseava era inspirado, aliás, no caso verídico de dois ginecologistas gémeos da Nova Iorque de meados dos anos 70. A identidade tornava-se um segredo infernal e promíscuo, em sintonia com os comportamentos sociais daquela década. Nos anos 80 em que o filme foi rodado, já tinha caído sobre a liberdade destravada dos seventies um manto de gelo. O panorama mudara radicalmente de figura com o advento da epidemia da sida. Mas isso não demoveu Cronenberg nem a frieza cínica da interpretação de Irons. E a história permanecia visceral, imoral, repulsiva, capaz de tocar em vários pontos sensíveis: filiação, narcisismo, incesto, fratricídio, mutação genética, etc. De politicamente correto, convenhamos, não tinha nada.

O novo “Dead Ringers”, versão 2023 em formato série por obra e graça de Alice Birch (estreou-se mundialmente no Canneseries, festival dedicado apenas a séries), surpreendeu imediatamente porque não é aquilo que se temia dela, isto é: não é uma versão light do filme de Cronenberg adaptada ao conforto dos sofás em que os novos fariseus das redes sociais se sentam. Elliot e Beverly continuam a responder por esses nomes — mas os manos agora são manas e quem dá a cara por elas é a britânica Rachel Weisz, num dos mais exigentes trabalhos da sua carreira. A sua nomeação para o Emmy é mais que provável.

A britânica Rachel Weisz dá cara e corpo às manas Elliot e Beverly, num dos mais exigentes trabalhos da sua carreira. A sua nomeação para o Emmy é mais que provável

Tal como no filme de Cronenberg, que era dotado de um finíssimo sentido de humor cortado ao bisturi (na série, este aspeto é mais grosseiro e explícito), “Dead Ringers” não estigmatiza o corpo (fetos e todo o tipo de fluidos fazem parte deste programa) e vai incidir em questões como a violência obstétrica e a relação entre a frustração e a maternidade. As personagens de Beverly e Elliot, tal como no filme, têm carácteres distintos e bem vincados: uma é tímida, insegura, conserva o instinto materno, a outra é predadora, mordaz, está sempre ao ataque.

O que as distingue fisicamente à partida dos primeiros dois episódios (realiza-os Sean Durkin, o autor de “Martha Marcy May Marlene” e de “O Ninho”) é que uma tem o cabelo apanhado e a outra o cabelo solto, comprido. Mas há alturas em que, matreiras, elas trocam de papéis (e de penteados), baralhando tudo à volta delas naquele hospital de Nova Iorque em que ajudam bebés a vir ao mundo e cuidam das parturientes. A uma dada altura Beverly enceta uma relação com uma atriz, Genevieve (Britne Oldford), deixando Elliot a roer-se, exaltada entre o ciúme e a possessão.

“Dead Ringers” é uma série feita por mulheres, com mulheres. Alice Birch criou a ideia e escreveu o núcleo da história, Rachel Weisz é a ‘superintérprete’ e ambas estão também creditadas como produtoras executivas