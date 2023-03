Televisão: “O Viajante Relutante” é uma série sobre viagens narrada por um ator que odeia viajar (e passa por Portugal)

Um canadiano e um finlandês entram num bar. Cinco vodkas depois, arriscam-se ao remorso da manhã seguinte, por apertarem a mão ao compromisso de flutuar nas águas geladas do Círculo Polar Ártico. É pouco anedótico, mas nas entrelinhas do enredo desta série documental há sempre o humor indiscreto de Eugene Levy, conhecido por títulos como “American Pie” e “Schitt’s Creek”. O ator, desafiado a escrever o capítulo 75 do livro da sua vida, vai riscando como cumprido, na lista de desejos que nunca teve, tudo aquilo que detesta.

Não gosta de frio, nem tão-pouco de calor, mas à medida que pica o pionés, continente a continente, passa pela Finlândia e pela África do Sul. Também não adora o mar, e o deserto parece-lhe uma grande quantidade de nada, ainda que antes das Maldivas tenha passado pelo estado do Utah. Um dos maiores prazeres que retira de estar vivo é comer, mas não quando no prato dos destinos que nunca teve intenções de visitar é servido peixe cru, como é o caso do Japão, ou bife de rena, como consta no cardápio da terra do Pai Natal.