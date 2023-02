Este é o mundo secreto de "A Guerra dos Tronos": fomos visitá-lo, na Irlanda do Norte

A ocidente do denominado Mundo Conhecido, separado pelo Mar Estreito, fica Westeros, um continente imaginário, com a imaginária extensão da América do Sul e as reminiscências da Europa medieval. O território, que no seu extremo Norte tem uma "intransponível" muralha com 200 metros de altura, feita de pedra e de gelo, que se estende por mais de 500 quilómetros, protege Westeros das forças negras do desconhecido, além.

Os Sete Reinos governam Westeros. King´s Landing (Porto Real) é a sua capital, onde fica o Trono de Ferro. O tempo é diferente. As estações duram anos, décadas, o mais longo dos invernos. O poder é dinástico, a paz instável. A política é um jogo mortífero, de intrigas, de cobiça, de pactos e de traições.

Sendo indeterminado o seu tempo histórico, uma estranha realidade tem a ficção de “A Guerra dos Tronos”, onde a natureza humana se debate consigo própria, cercada pela suas elaborações mitológicas. O dragão é a mais temível das armas, o arquétipo da invencibilidade, da conquista. O medo é a mais antiga das fragilidades e o homem o pior inimigo da Humanidade.

A luta pelo poder é o sangue de “A Guerra dos Tronos”, uma das séries mais vistas de sempre, mais caras de sempre, assim como mais lucrativas de sempre. É a galinha dos ovos de ouro da HBO, transmitida em 170 países, com uma máquina de marketing global, uma multiplicadora de spin-offs [derivações] e uma legião de fãs incondicionais à escala planetária.

Banbridge é uma pequena cidade na Irlanda do Norte, no condado de Down. Não fica muito distante de Belfast, mas é como se ficasse num mundo perdido, sitiada por todos os quadrantes de um imenso horizonte verde, com mais ovelhas do que habitantes. Chama-se assim porque tem uma ponte sobre o rio Bann, por onde passavam os viajantes entre Dublin, capital da República da Irlanda, e Belfast, capital da Irlanda do Norte. Banbridge cresceu dessa rota, evoluindo de apeadeiro para cidade.