Televisão: “Bem-vindos a Chippendales”, onde o crime e a sedução andam de mãos dadas

Atenção às senhoras, no clique da claquete dá-se o grito do Ipiranga que ocorreu na viragem para os anos 80: a revolução sexual feminina. Mas esta é apenas uma linha do enredo. O cerne da questão é outro. “Bem-Vindos a Chippendales: Clube da Sedução” é a minissérie que retrata o cenário caótico das ações inconsequentemente materializadas por Somen Barnerjee, um emigrante indiano que chega aos Estados Unidos à procura da joia americana. Na bitola, a “Playboy”. No sonho, um bar de strip... para mulheres.

Invertem-se as dinâmicas de poder e são as minorias que imperam. Depois de largar a gasolineira onde trabalhava, Barnerjee mantém o apelido, mas dá gasolina à narrativa que escreve a seguir, a de Steve. Com uma assinatura americanizada, ruma a Los Angeles, onde, nas palavras de quem lhe veste a pele, Kumail Nanjiani, “quer vingar numa indústria que não está construída para o seu sucesso”. O contexto une-os, embora seja mais aquilo que os separa.