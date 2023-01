O que aí vem: as séries de televisão que queremos ver em 2023

Alexander Litvinenko, ‘Sasha’, foi envenenado. Com poucos dias restantes de vida, tornou-se a testemunha mais importante durante a investigação do crime que levou à sua morte: um homicídio encomendado diretamente por Vladimir Putin. O ano remonta a 2006 e o líder russo representava um forte aliado do Ocidente. Porque haveria então de cometer um crime em solo britânico, contra um cidadão também ele britânico? David Tennant encarna Litvinenko na série homónima, que se estreia na Disney+ a 22 de fevereiro, a primeira de 11 propostas para ver na TV em 2023.

