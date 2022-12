Porta dos Fundos em versão de Natal: "Vocês conseguiram ver de camarote o que seria um Governo do Chega. Já não precisam de passar por isso"

É uma produção onde o humor e o terror se cruzam numa história em quase tudo antagónica à época, mas nem por isso o nome foge à quadra natalícia, e em dose dupla. O “Especial Natal — O Espírito do Natal” - protagonizado por cinco amigos com um desinteresse comum: odeiam a época - conta a história de uma passagem de ano em que o grupo se reúne para fugir às luzes, às passas no arroz e ao azevinho. Por ironia do destino algorítmico, acabam numa casa de campo no meio do grande nada, isolada de praticamente tudo. O que acontece depois? O melhor é que cada um descubra por si na plataforma de streaming Sky Showtime, serviço onde o filme deste ano está disponível a partir desta quarta-feira.

O lançamento de um especial de Natal tornou-se tradição há já sete anos, e continua a ser ansiado a cada quadra natalícia pelos fãs do grupo de humoristas, que se deslocou a Portugal na semana passada para participar na Comic Con Portugal. Escrito por Fábio Porchat, um dos criadores da Porta dos Fundos, o Especial Natal deste ano vem estragar não o Natal dos adultos – como é costume —, mas o das crianças. Depois de seguidas sátiras sob o mote religioso, desta vez o alvo não é Jesus mas sim o Pai Natal, e a temática toca o terror cómico. Já o verdadeiro medo viveram-no aquando de uma tentativa fracassada de impor o silêncio ao coletivo.

Aconteceu em 2019, na manhã de 24 de dezembro, quando a sede da Porta dos Fundos foi atacada por dois cocktails molotov. “Foi o primeiro atentado terrorista no Brasil depois da redemocratização do país”, conta Antonio Tabet na conferência de imprensa que antecipou a conversa com o Expresso. “Pessoas podiam ter morrido”, acrescenta. No cume da polémica estava o “Especial de Natal — A Primeira Tentação de Cristo”, lançado pela plataforma de streaming Netflix. “Foi assustador” continua, “mas percebemos que estávamos no caminho certo e dobrámos a aposta”. Mais especiais de Natal, mais temáticas religiosas e, claro, mais “porrada” no Governo. “E deu certo: o sucesso do Porta dos Fundos aumentou, a repercussão melhorou e o Governo caiu.”

Se à beira do abismo estivesse Bolsonaro e Lula, nenhum dos quatro presentes optava por salvar o antigo Presidente brasileiro. “Eu fazia assim: pedia para o Lula ir embora, empurrava Bolsonaro e salvava-o só para poder empurrá-lo de novo”

porta dos fundos

“Foi uma vitória de todos”, continua agora Gregório Duvivier, que também esteve na origem do Porta dos Fundos. “Nos últimos quatro anos, tivemos essa função de empurrar e testar os limites do humor.” Algo que, apesar de “cansativo” pela exaustiva constatação daquilo que lhes parecia ser o “óbvio”, valeu a pena. Mas que quatro anos? Que vitória? Em 2018, Jair Bolsonaro venceu as eleições presidenciais brasileiras. Em 2022, o mesmo perdeu frente a Lula da Silva. Ainda assim, Gregório considera “narcisista” dizer que o Porta dos Fundos teve uma “função essencial” na derrota de Bolsonaro. António tira-lhe o tapete da modéstia debaixo dos pés: “Mas teve.” Não esconde a sinceridade em cada palavra. “Qualquer coisa que ‘flerta’ com a democracia, com o combate ao racismo, à homofobia ou à pandemia, era um golpe contra o Governo de Bolsonaro”, desabafa.

Apesar de utilizado em muitos dos seus sketches de comédia, era um governo que, na perspetiva de Antonio Tabet, “não tem graça nenhuma. Dava conteúdo humorístico nas nossas vidas profissionais, mas nas nossas vidas pessoais dava muito conteúdo trágico”. Tão trágico que, se à beira do abismo estivesse Bolsonaro e Lula, nenhum dos quatro presentes optava por salvar o antigo Presidente brasileiro. “Eu fazia assim: pedia para o Lula ir embora, empurrava Bolsonaro e salvava-o só para poder empurrá-lo de novo”, desabafa Ed Gama, o elemento mais recente da equipa. Em retrospetiva, António remata: “Para vocês [portugueses] foi ótimo, conseguiram ver de camarote o que seria um Governo do Chega. Não precisam de passar por aquilo, já viram o que é que é.”

“É muito difícil haver democracia se não nos pudermos rir das coisas”

Talvez por isso estes quatro humoristas brasileiros foram parar a um festival dedicado a super-heróis de banda desenhada. Em certa medida, são super-heróis também — mas da vida real. Ou não fosse a comédia um dos principais pilares democráticos. “É muito difícil haver democracia se não nos pudermos rir das coisas”, diz Gregório que, ao lado de António, está no Porta dos Fundos desde o primeiro dia.

Criado em 2012, o grupo celebra agora o seu 10º aniversário. Pelo caminho, ficaram alguns humoristas, mas também entraram outros — é o caso de Ed Gama e de Macla Tenório. Pelas mãos dos argumentistas, dos atores e dos diretores, passaram mais de 1400 sketches. Contas feitas, cada vídeo pode contar com cerca de cinco palavrões por minuto. “O palavrão sai naturalmente”, conta António. Aliás, ser ator do Porta dos Fundos trata-se de todo um processo natural. Macla concorda: “As gravações do Porta já são uma superaula.” Por isso, António suplementa que “o treinamento é o não treinamento, porque o Porta dos Fundos não é televisão, não é cinema, não é teatro e eu acho que isso é parte do seu sucesso”.

Um sucesso que à data de hoje não se resume somente aos sketches de segundas, quintas e sábados. “O Porta é um grande guarda-chuva invisível”, reflete Gregório. Cobre agora um sem-número de novos formatos: oito séries, sete podcasts e, em breve, também sete filmes. Embora a base seja a mesma — à exceção, talvez, do equilíbrio de género já que no início eram só homens. Ainda assim, António diz que o grupo continua fiel às raízes. “O que achamos engraçado continua a valer. O que muda é a forma, o público que alcançamos e o rejuvenescimento do elenco.”

Quanto à Comic Con, o maior evento de cultura pop do país — que culmina na celebração da indústria de jogos de vídeo, banda desenhada, filmes e séries —, já tem a edição do próximo ano garantida. Nas palavras de Paulo Cardoso, diretor-geral do evento, pretende “criar experiências memoráveis a todos os visitantes”. Mas o cartaz ainda não está fechado. “O calendário de filmes e séries a estrear por vezes sofre alterações, mas temos títulos que já sabemos que vão acontecer.” Uma das estreias mais antecipadas é o “Aquaman”, mas a questão permanece — voltará Jason Momoa a visitar Portugal, depois da Conferência dos Oceanos deste ano?