“Pôr do Sol” volta para desvendar o “Mistério do Colar de São Cajó” em 2023

É uma história com mais de três mil e quinhentos anos. Finalmente, “O Mistério do Colar de São Cajó” vai ser revelado – ou não vai? Pelo menos, é isso que antecipa o título do novo filme de Manuel Pureza, um dos criadores por trás da série “Pôr do Sol”, que conquistou os portugueses.

“Preparem-se: em 2023, há Testículo em IMAX. Não estranhem. Era isto ou um musical no gelo”. Foi assim que o realizador da série da RTP quebrou o silêncio na sua rede social Instagram. Isto depois de, na manhã deste domingo, último dia da Comic Con Portugal, ter anunciado, ao lado de alguns membros do elenco, aquilo que os portugueses precisavam, mas ainda não sabiam: o spin-off de “Pôr do Sol” que acontece já no próximo ano.

Há muito que uma terceira temporada foi negada e, por isso, nada fazia prever um filme. Mas essa é uma das várias razões para a Comic Con existir. Quem o conta ao Expresso é o diretor-geral do evento, Paulo Cardoso. “Em conjunto com os nossos parceiros, desenvolvemos todo um programa de tendência atual, bem como os próximos lançamentos. Aqui, mostramos às pessoas o que é que aí vem, para que elas possam ter esse contacto em primeira mão. Foi isso que aconteceu no anúncio do novo filme do “Pôr do Sol”, marcado para 2023".