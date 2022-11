Comic Con anuncia a presença do ator Zachary Levi

A organização da Comic Con Portugal revelou, esta sexta-feira, que o maior evento de cultura pop do país vai contar com a participação do ator norte-americano Zachary Levi. O protagonista do filme "Shazam!" (2019) vai estar em Lisboa no penúltimo dia da convenção, que decorre entre 8 e 11 de dezembro, na Altice Arena.

O ator, de 42 anos, entrou na série televisiva "Chuck" (2007), tem participado em várias produções de animação, dando voz a Flynn Rider em “Entrelaçados" (2010), e faz parte do universo de filmes de super-heróis inspirados nas bandas desenhadas da DC Comics, com "Shazam" (2019) e a sequela, prevista para março de 2023. Também entrou nos filmes da Marvel "Thor: O Mundo das Trevas" e "Thor: Ragnarock".

Zachary Levi tem encontro marcado com o público português a 10 de dezembro, terceiro e penúltimo dia do evento dedicado ao entretenimento e à cultura popular, na Altice Arena, Parque das Nações, em Lisboa.

Sobre o programa, na Comic Con Portugal estarão nomes como o desenhador Mike Grell, a escritora Paula Hawkins, o autor espanhol Paco Roca, o português António Jorge Gonçalves e a atriz sino-americana Min-Na Wen.

A RTP estará presente com alguns conteúdos audiovisuais, nomeadamente a apresentação das séries "Codex 362", a partir de um romance de José Rodrigues dos Santos, e "Pôr do Sol".