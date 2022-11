Há 10 telefilmes portugueses para ver na televisão: as “Vizinhas” abrem a porta à coleção “Contado por Mulheres”

Foi um dos projetos de produção mais falados no ano passado: “Contado por Mulheres”, dez telefilmes, com menos de uma hora, realizados por mulheres, estreantes na função de dirigir ficção, adaptando obras literárias em português. A ideia da produtora Pandora da Cunha Telles, da Ukbar Filmes, abraçada pela RTP, tinha outra particularidade: cada telefilme seria realizado integralmente numa localidade da zona centro do país, integrando algum talento local, com apoio das respetivas autarquias. E não se tratava de fazer ficção ‘regional’, mas de utilizar espaços (exteriores e interiores) para integrar histórias cuja localização não tinha especificidades precisas. Os primeiros cinco telefilmes entram, agora, em emissão, no horário nobre da RTP 1, permanecendo sempre na RTP Play, a plataforma de streaming da estação pública. “Vizinhas” abre na quarta-feira, os outros seguem em cadência semanal.

