Albano Jerónimo, o camaleão do ‘streaming’

Albano Jerónimo bem dizia que se preparava para abraçar um novo projeto internacional. Que não podia revelar muito mais, exceto que seria o passo mais ambicioso da sua carreira. “Uma conquista tremenda que ainda me deixa inebriado”, disse-me em fevereiro de 2021, numa entrevista que tinha como pano de fundo a sua estreia iminente na Netflix com a série “The One”. E esse novo projeto também estaria ligado à Netflix? “Não.” Talvez na HBO? “Ainda há outro streaming…”

Mais de ano e meio depois, o que então parecia um acontecimento — ator português com papel relevante numa série dramática e de ficção científica, de feitura britânica e disponível na maior plataforma de streaming do mundo — arrisca-se a tornar uma nota de rodapé no percurso irrequieto de Albano Jerónimo. Entre peças de teatro, séries e filmes em que entrou no último ano destacam-se a primeira série portuguesa na Netflix, “Glória”, e a longa-metragem que Tiago Guedes estreou no Festival de Cannes, “Restos do Vento”. O novo desafio de Albano Jerónimo? Encarnar o brasileiro João Havelange em “El Presidente: Jogo da Corrupção”, que se estreia na Amazon Prime esta sexta-feira.