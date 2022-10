SkyShowtime chega a Portugal com filmes e séries da Universal, Paramount, Showtime, Sky e Peacock em streaming

As séries e filmes dos estúdios Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios e Peacock estão agora juntos numa plataforma de streaming própria, que se estreia esta terça-feira em Portugal e nos Países Baixos.

O serviço SkyShowtime, lançado em setembro nos países nórdicos (Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia) no mês passado, chegará nos próximos meses a Espanha, aos países da Europa Central e de Leste. A Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Chéquia, Hungria, Kosovo, Montenegro, Macedónia do Norte, Polónia, Roménia, Sérvia, Eslováquia e Eslovénia estão entre os territórios onde o lançamento já foi garantido. O objetivo é ficar disponível em mais de 20 países europeus, abrangendo mais de 90 milhões de casas.

Entre os títulos já disponíveis estão séries como “Halo”, “Star Trek: Strange New Worlds”, “American Gigolo”, “1883”, “Yellowstone”, “The Rising”, “The Fear Index”, “Let The Right One In”, “The Offer”, “Law & Order” e “The Midwich Cuckoos”, às quais se juntarão A estreia das séries “A Friend of the Family” e “Pitch Perfect: Bumper in Berlin” chegarão aos ecrãs da plataforma até ao final do ano. Quanto aos próximos filmes a estrear, é já garantida a chegada de “Top Gun: Maverick”, “Jurassic World: Domínio”, “Nope”, “The Bad Guys”, “Downton Abbey: A New Era”, “The Northman”, “Ambulance”, “The Hanging Sun”, “Belfast” e “Redeeming Love”. “The Lost City”, “Sonic the Hedgehog 2”, “Clifford the Big Red Dog” e “Rumble” são outros dos títulos anunciados.