A caminho de “Santiago”, mundos cruzam-se na procura de um assassino em série

A paz procurada no “caminho” cruza-se, em “Santiago”, com um elemento disruptor: um assassino. Até ao final dos oito episódios da série, o espectador emerge no mistério de o reconhecer, entre as diferentes personagens, de nacionalidades e personalidades distintas, que naturalmente se vão encontrando – e conhecendo – a caminhar.

