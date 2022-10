30 anos de televisão privada: a SIC conta-lhe como foi (e mostra como vai ser)

O vídeo que registou a primeira emissão mostra o que normalmente está vedado ao telespectador. Os bastidores do arranque de um momento histórico. A ânsia da equipa - os que resistiam, sentados; e os que não aguentavam, de pé - denunciava a expectativa pelo início da SIC, que mudaria a forma de fazer e de ver televisão. A abertura foi um marco. Era o primeiro privado, com uma proposta que queria romper com o que se fazia em televisão em Portugal. Foi a 6 de Outubro de 1992 que nasceu a SIC. Hoje faz 30 anos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler