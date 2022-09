“Succession” e “Squid Game” lutam pelos Emmys. Os grandes prémios da televisão são entregues esta noite

Faltam poucas horas para a cerimónia de entrega dos Emmys deste ano — a gala é transmitida pela SIC Caras a partir da meia-noite, a red carpet tem transmissão assegurada pelo canal E! Entertainment — e crescem as apostas sobre quem serão os vencedores de 2022. Com 25 nomeações para os Emmys deste ano, "Succession" segue na frente e pode conseguir marcar o seu lugar na história recente da televisão, mas o drama satírico sobre a poderosa família Roy - que venceu Melhor Série Dramática em 2020 - pode ter um adversário surpreendente. O fenómeno "Squid Game" (com segunda temporada garantida) segue em segundo lugar, com 14 nomeações e tem entre elas a mais desejada. A série sul-coreana é a primeira falada em língua não-inglesa a ser considerada para a categoria de Melhor Série Dramática. Além destas, também “Better Call Saul”, “Euphoria” (também com novos episódios assegurados), “Ozark”, “Severance”, “Stranger Things” e “Yellowjackets” concorrem ao prémio principal.

Quanto aos intérpretes em séries dramáticas, os nomeados para Melhor Ator são Jason Bateman, em “Ozark”; Brian Cox, em “Succession”; Lee Jung-jae, em “Squid Game”; Bob Odenkirk, em “Better Call Saul”; Adam Scott, em “Severance” e Jeremy Strong, em “Succession.” No feminino, Jodie Comer, em “Killing Eve”; Laura Linney, em “Ozark”; Melanie Lynskey, em “Yellowjackets”; Sandra Oh, em “Killing Eve”; Reese Witherspoon, em “The Morning Show” e Zendaya, em “Euphoria”, foram as escolhidas.

COMÉDIA EM GRANDE DESTAQUE

No que diz respeito à categoria de Melhor Série de Comedia, a Academia considera que “Abbott Elementary”, “Barry”, “Curb Your Enthusiasm”, “Hacks”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Only Murders in the Building”, “Ted Lasso” e “What We Do in the Shadows” são mesmo as mais fortes. Num ano em que muitos títulos se estrearam,

Donald Glover, em “Atlanta”; Bill Hader, em “Barry”; Bill Hader, em “Barry”; Nicholas Holt, em “The Great”; Jason Sudeikis, em “Ted Lasso” Steve Martin, em “Only Murders in the Building” e Martin Short, em “Only Murders in the Building”, são os nomeados masculinos , Rachel Brosnahan, em “The Marvelous Mrs. Maisel”; Quinta Brunson, em “Abbott Elementary”; Kaley Cuoco, em “The Flight Attendant”; Elle Fanning, em “The Great”; Issa Rae, em “Insecure”; e Jean Smart, em “Hacks”, estão em destaque para Melhor Atriz.

“Dopesick”, “The Dropout”, “Inventing Anna”, “The White Lotus” e “Pam & Tommy” concorrem para Melhor Série Limitada, ao passo que “The Daily Show with Trevor Noah”; “Jimmy Kimmel Live”; “Last Week Tonight with John Oliver”; “Late Night with Seth Meyers” e “The Late Show with Stephen Colbert” se apresentam a concurso entre os talk-shows.