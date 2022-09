“Praxx” é a série sobre a tragédia no Meco: uma história de terror e abuso de poder

A tensão e o conflito interior das personagens são contagiantes no primeiro episódio dos seis da primeira temporada de “Praxx”. Também nós, enquanto espectadores, nos vamos debater para resistir à empatia com uns e raiva contra outros, como sucede com Marta (papel da atriz Madalena Almeida), a irmã de Diana, uma das vítimas mortais das seis, e que está convencida de que o sucedido não foi um acidente, mas a consequência de uma praxe encetada pelo líder da Associação da Vida Académica (AVA). O Dux é Gonçalo Vilar, interpretado por João Jesus. “A série não aborda só a tragédia, mas também as relações humanas, o abuso de poder, a manipulação e a liberdade de escolha, e ao que nos sujeitamos para ser aceites e integrados”, desvela o ator que encarna o único sobrevivente do grupo.

Diana (Catarina Rebelo), Afonso (Alexandre Jorge), Xana (Margarida Bakker), Mafalda (Vera Moura), Mateo (Jasón Fernandez) e Lucas (Diogo Mazur) partem para um fim de semana em São João da Cruz. O que seria uma celebração por terem ascendido na célebre AVA, acaba em terror quando seis dos sete amigos são engolidos pelo mar.