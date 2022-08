Nos anos 80, quem combatia o “Predador” era um homem branco musculado. No novo filme da Disney+ é uma mulher índia comanche (e resulta)

Premissa curiosa, esta de colocar o Predador em território comanche, nas Grandes Planícies norte-americanas, no ano de 1719. E curiosa porque na sua primeira aparição no cinema, em 1987, sob a batuta de John McTiernan — um dos mestres do cinema de ação musculado, militarista e carregado de testosterona que marcou a produção cinematográfica norte-americana na presidência Reagan —, vimo-lo massacrar um grupo de operações especiais numa selva da América Central com uma facilidade desarmante.

Um a um, o Predador foi juntando troféus até sobrar apenas a personagem de Arnold Schwarzenegger, no que parecia ser uma cópia a papel químico da que interpretara dois anos antes, em “Comando”. Os filmes que se seguiram colocaram no caminho desta espécie outros homens igualmente ameaçadores, armados até aos dentes, mas a quem metralhadoras e explosivos, na verdade, de pouco serviriam.