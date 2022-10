O lado negro da ‘gig economy’: a nossa conveniência tem um custo

Há alguma matreirice na forma como a realizadora Shannon Walsh embala os espectadores nos minutos iniciais de “The Gig Is Up”. O documentário começa por se posicionar como um megafone para as maravilhas da chamada gig economy antes de mostrar que, se calhar, as coisas não são bem assim. “Muitas pessoas com quem falo pensam que sabem o que é a gig economy, porque conhecem a Uber e até usam apps para receber o jantar em casa. Pensam que isso já não é notícia”, explica Shannon Walsh em entrevista ao Expresso, sobre o que a levou a realizar o documentário que se estreia hoje, às 22 horas, no canal TV Cine Edition, e que permanecerá disponível na sua plataforma de video-on-demand. “Pensam que este modelo económico só traz vantagens para a sociedade.”

A premissa inicial de plataformas como a Uber, e outras que se propunham a causar “disrupção” em indústrias regulamentadas e com direitos laborais bem estabelecidos, é que qualquer um poderia trabalhar só um bocadinho, se assim quisesse. Sem burocracias, entrevistas de trabalho ou a necessidade de criar empresa, qualquer um seria dono e senhor do seu tempo, cabendo-lhe decidir que biscates aceitar e quando. Uma app seria apenas a plataforma onde a oferta e a procura se encontrariam. De um lado, a oferta de mão de obra, do outro a procura pela máxima conveniência — como o carro descaracterizado que vem ao meu encontro esteja eu onde estiver ou o estafeta que me traz o jantar a casa.