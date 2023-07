A nova criação de Ohad Naharin para a Batsheva: há corpos divididos em “Momo”

Esta é uma dança sem espelhos. O que importa é o que os bailarinos sentem e não como veem a sua imagem exterior projetada. Esta é a dança de Ohad Naharin, coreógrafo israelita emblemático que tornou mundialmente conhecida a Batsheva Dance Company, e fundador de uma linguagem artística que é também uma prática de movimento e uma filosofia, que chamou de gaga. Tudo isto está em “Momo”, a sua mais recente criação para a Batsheva. Ohad Naharin conta repetidamente que a linguagem gaga começou a ganhar forma depois de ter sofrido uma lesão nas costas e ter passado a relacionar-se de modo diferente com o próprio corpo.

Nesta breve história, está contido esse constante estímulo aos bailarinos para pesquisarem a partir de uma combinação de intensificação da sensibilidade e da imaginação, e uma consciência profunda interna do corpo, postas ao serviço da exploração e invenção de novas formas de movimento. Numa entrevista, Ohad definiu gaga como “arte de escutar o corpo antes de lhe dizer o que tem de fazer”. Investigar as possibilidades expressivas de partes do corpo habitualmente ignoradas é apenas um exemplo. Conectar num mesmo plano esforço e prazer é outro. E em toda esta viagem, gaga é uma ferramenta para libertar o corpo, indo além das suas tensões, bloqueios, e do conhecido. A cada nova criação de Ohad Naharin para a Batsheva há uma assinatura reconhecível, mas também há fraturas e surpresas nas propostas artísticas — é esse ir além do conhecido. É familiar, por exemplo, a presença de jogos de contrastes, entre explosões energéticas fulgurantes e momentos de suspensão do tempo, ou a vivência física meticulosamente executada pelos bailarinos.