Teatro: no 40º Festival de Almada redescobre-se a vida

Dizem por aí que há um caso entre o teatro e a vida. Parece que a história vai longa. Há tempos, falando com uma pessoa amiga, ousei tocar no assunto, com alguma perplexidade. “O quê, não me digas que é uma novidade para ti. Isso já dura há séculos”, atirou-me essa pessoa, com aquele tom de vaga comiseração que geralmente se mostra perante os ignorantes, sem querer também parecer demasiado acima do interlocutor. “Há séculos”, quer dizer, há tempos e tempos, numa vastidão que, já se sabe, não é apenas temporal. “Aliás, é uma coisa que não fica pela nossa terrinha, que eles têm andado por toda a parte, correm o mundo inteiro, e francamente, há muita gente que sabe dessa história, que eles não param quietos”, acrescentou essa pessoa amiga.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.