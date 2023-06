Dança: o novo circo do Senegal no Porto e em Viseu

Vamos escutar os pássaros e o vento em “Ancrage”, regressar à terra, à natureza, com a mais recente criação da Cie SenCirk, a primeira companhia de circo contemporâneo do Senegal, criada oficialmente em 2010 por Madou Fata Touré, que reinventou este género artístico criando uma fusão que vai além do circo contemporâneo europeu e do circo tradicional africano. “Ancrage” é apresentado no âmbito do Festival de circo Trengo, no Porto e em Viseu.

Em “Ancrage” estamos na floresta, rodeados pela natureza. A palha, os troncos das árvores, as folhas, os sacos de arroz, a ráfia (uma das matérias mais usadas no Senegal, fibra têxtil produzida a partir de talos de palmeiras) desenham a paisagem cénica mas são também os instrumentos do trabalho do corpo na dança e nas acrobacias, equilibrismo e outras artes de novo circo que fazem parte do espetáculo. Um exemplo mais evidente é o mastro chinês de ferro que aqui é substituído por troncos de árvore.