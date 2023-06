Teatro: quem somos nós? O amor e a empatia de “Adam”, no Teatro da Politécnica

A certa altura, durante o espetáculo, duas raparigas beijam-se; sentem-se atraídas uma pela outra e uma delas, de nome Amira, move as mãos para o peito da outra, que recua — “não me toques aí”; “és tão conservadora”, responde Amira, “somos lésbicas”; “não é isso que eu sou”, diz a outra. Amira insiste, “somos duas raparigas que se amam”; “eu não sou uma rapariga”, responde aquela que protegia o peito. A cena passa-se no Egito, numa loja de roupas, onde as duas trabalham. O gerente acaba por surpreendê-las. “Ela beijou-me, eu… eu não sou. Tu enojas-me”, diz Amira para se defender.

Não é evidente, nem mesmo verdade, que tão pequenos fragmentos textuais — e cénicos — deem conta da totalidade de uma peça que, não apenas na sua dimensão temática como na sua construção dramatúrgica, é complexa. Mas por aquelas linhas, por aquelas falas, por aquelas ações passa muito daquilo que é importante. Que Amira se desculpe acusando a outra, para não ser acusada de ser lésbica, é fácil de compreender, apesar de difícil de digerir, enquanto reflexo de um mundo de condicionamentos sociais e políticos que levam as pessoas a criar mecanismos de defesa eticamente perversos. Mas o que se passa, também, é que a rapariga que recusa a carícia dos seus seios não se sente rapariga, apesar do seu corpo. Aquilo que melhor pode descrever o problema é aquilo que ela diz, mais do que uma vez, sob a forma de pergunta: “Pode a alma de um homem estar presa dentro do corpo de uma mulher?” Da segunda vez que a pergunta é formulada, vem com uma resposta: “Sim.”