Teatro: Para Nuno Carinhas, “A Última Gravação de Krapp” é uma história de amor

Logo no início existe uma indicação temporal: “Uma noite, no futuro” (“A late evening, in the future”). Não poderia ser mais concisa nem parecer mais simples. De facto, é precisa, como tudo aquilo que Beckett escreveu. A simplicidade, contudo, recobre uma enorme complexidade: “no futuro”. Ou talvez não; talvez seja apenas — apenas? — uma maneira de abrir o âmbito da peça a um tempo que nunca vai ser passado; que nunca vai ser ultrapassado; é um tempo “para sempre”, e esse tempo, inscrito na severa e sóbria didascália, abre a peça a uma dimensão que é a dimensão da Humanidade, de toda a gente, nos tempos que passaram e nos tempos que ainda estão para vir. É de uma história de amor que se trata.

“A Última Gravação de Krapp” foi escrita, publicada e estreada em 1958; poucos anos antes de “Dias Felizes” (1961/1963, consoante as versões, inglesa ou francesa). As duas peças têm em comum, entre outras coisas, o facto de parecerem monólogos, grandes monólogos, apesar de a dimensão quantitativa ser francamente mais generosa em “Dias Felizes”; “Krapp” cabe em meia dúzia de páginas, pouco mais. Nuno Carinhas, que encena o espetáculo, encenou já, também, a outra peça; e “Krapp” figurou, ainda, num outro espetáculo seu, que integrava alguns textos mais. Agora, é só, e apenas, “Krapp” — em todo o seu discreto, mas intenso, esplendor, apetece dizer.