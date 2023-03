Teatro: Em “Última Memória”, Sara Carinhas nunca está sozinha

Há um delicado fio invisível que vai unindo as várias vozes, companhias e memórias que acompanham Sara Carinhas na sua nova criação. Chamou-lhe “Última Memória” e é sobretudo sobre a importância de não esquecer. Apesar de “Última Memória” ser escrita e interpretada por Sara Carinhas, aparentemente a solo em palco, ela não está nunca sozinha. Além das colaborações artísticas, há Virginia Woolf, autora a que tantas vezes tem regressado, mas há outras escritoras e há pessoas que fazem parte da sua vida e também a sua própria voz. É uma autora, atriz e encenadora que aos 35 anos faz as contas consigo mesma, e nestes encontros cruzados que se ampliam no espetáculo, estendendo-se para o público, há também perda, dores e despedidas. O mundo, interior e exterior, muda. Virginia Woolf começa a diluir-se entre as referências de Sara Carinhas. É cada vez mais uma memória distante.

