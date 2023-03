Teatro: “As Bruxas de Salém” somos nós

No princípio há um bosque. Escuro. Intimidador. Gerador de apreensões várias. Lugar de confronto e violência verbal. O espaço físico, a disponibilidade mental, são condicionadas pelos temores desencadeados pela floresta sombria. Para lá das palavras, é logo ali, naquela construção cénica assente na lógica do preto e branco, e onde se jogam o poder do teatro e a ilusão do cinema, que o encenador Nuno Cardoso antecipa o ambiente sinistro projetado pelo confronto das personagens com as suas verdades, as suas falsidades, os seus medos, as suas traições, as suas delações. A claustrofobia do cenário é, ela própria, geradora de clivagens e condicionadora de atitudes, e comportamentos.

