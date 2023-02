Teatro: O circo e a alma humana no Alentejo

Desde 2016 que a coreógrafa, bailarina e pedagoga Madalena Victorino e o programador e diretor artístico Giacomo Scalisi se mudaram para o Algarve alternativo, aquele que vai do alto da serra à costa vicentina, com o projeto Lavrar o Mar, percorrendo os municípios de Aljezur e de Monchique com todas as expressões artísticas contemporâneas, no encontro orgânico com o território e as pessoas que o habitam. São movidos pelo permanente desafio da vivência do corpo, do olhar e do pensamento ao inscrever naquela paisagem propostas de artes alternativas, numa conceção muito ampla e partilhada de arte, que vai da comida, passa pela dança, pela escrita e pelas caminhadas no campo, mas também pelo teatro e pelo novo circo.

É esse o caso da companhia italiana Trottola, nome de referência na inovação trazida ao circo contemporâneo, que instalou a sua tenda de circo, o chapitô, em Odemira e depois em Aljezur, para apresentar o espetáculo “Campana”. O Novo Circo tem estado sempre muito próximo dos projetos artísticos desenvolvidos por Madalena e Giacomo. É por essa razão também que a vinda dos Trottola ao Algarve tem um significado particular, para Madalena: “Permite que as pessoas que acompanham o novo circo possam conhecer uma companhia com um papel fundamental na fundação e desenvolvimento desta arte. Eles fazem parte dos iniciadores desta linguagem e contribuíram para ela com o desenvolvimento da profundidade e da quantidade e da importância que esta linguagem foi ganhando no mundo das artes performativas.” O espetáculo é construído no chapitô, nesse sentido mantendo a ‘lar’ tradicional deste género artístico, com um elenco composto por dois músicos e dois acrobatas. Diz Madalena que por via do seu virtuosismo, “o circo serve de pretexto para contar sobre a alma humana. Estão sempre a desviar-se da realidade e criam, através desse desvio, um mundo estranho, divertido, acrobático, muito aberto ao presente, ao aqui e ao agora.”