Teatro: O caso exemplar de “Um Rufia nas Escadas”, no São Luiz

Londres; Joyce e Mike vivem juntos; uma divisão, com uma alcova para a cama de dormir. Ele está a barbear-se; ela pergunta, “Tens algum encontro hoje?/ Sim. Tenho de estar às onze na estação de King’s Cross. Vou encontrar-me com um homem na casa de banho/Vais sempre a sítios tão interessantes. Vais levar a carrinha?/ Não, ainda está a arranjar”. Joyce é uma ex-prostituta; Mike um ex-pugilista. Classe baixa, sem dinheiro; ele faz biscatos; serviços com a carrinha, atropelamentos pagos; ela está em casa. O diálogo inicial é exemplar. Frases curtas, uma linguagem simples e clara, nada que fuja ao real, tudo coisas que poderiam ser ouvidas no dia a dia, fora do teatro, sem ambiguidades. E, no entanto, nada existe de mais exemplarmente construído, do ponto de vista dramatúrgico, naquilo que diz respeito ao artifício da obra de arte, às escolhas do autor. Ao “tens um encontro hoje?” nada há que impeça a resposta de Mike; mas será aquilo que se espera? Talvez não. Há outros casos. Mais à frente, quando Joyce conta o incidente com Wilson, a terceira personagem — “Tentou assediar-me” diz ela; “estes tipos topam-te”, responde Mike, com fleuma algo inesperada. É este carácter inesperado de cada réplica, o contraste entre o que veio antes e o que vem depois, que imprime ao teatro de Orton, e a esta peça em especial, o seu tom de humor próximo, por vezes, do absurdo, com a fluência aparentemente natural da linguagem corrente.

Joe Orton nasceu em 1933, em Leicester, numa família de classe média baixa, o mais velho de quatro irmãos. Teve uma educação também média, da qual pouco aproveitou. Gostava de teatro, e algo inesperadamente, em 1951, entro para a RADA — Royal Academy of Dramatic Art, com uma bolsa. Segundo ele, no fim sabia menos do que no início. Na RADA conhece Kenneth Halliwell, com quem passou a viver. Kenneth era mais velho, mais culto e tinha alguma independência financeira. Escreviam textos em conjunto, que não chegavam a ser publicados. Um deles, “The Boy Hairdresser”, acabou por dar origem à peça “Um Rufia nas Escadas”, que foi transmitida pela BBC em 1994, como teatro radiofónico. Estreou no Royal Court em 1967, rescrita, como parte dum programa duplo intitulado “Crimes de Paixão”, que incluía outra peça de Joe Orton, “The Erpingham Camp”. Nessa altura, já Orton era conhecido, tinha sucesso e dinheiro. Em 1967, Halliwell assassinou-o, e suicidou-se em seguida.