Teatro: Cucha Carvalheiro dialoga entre os tempos

Em 1990, estreava-se em Dublin a peça “Dancing at Lughnasa”, de Brian Friel; em 1996, a peça podia ser vista em Lisboa, no Teatro Maria Matos, numa encenação de Rosamaria Rinaldi, produzida pela Escola de Mulheres — Oficina de Teatro; a tradução era de Paulo Eduardo Carvalho e o título era “Danças a um Deus Pagão”. Cucha Carvalheiro integrava o elenco do espetáculo lisboeta, e é assim, graças quer a essa experiência quer ao apreço pela (excelente) peça de Brian Friel, que decidiu tomar o texto como modelo para “Fonte da Raiva”. São cinco irmãs, Assunção, Augusta, Adelaide, Aurora e Ana. É um irmão, Afonso, padre, que depois de 20 anos em África regressa a Portugal devido às posições anticolonialistas; é José Morais, o Zé Café, um eterno estudante, também namorado de Ana, que tem dele uma filha; Zé Café é mestiço, nasceu em Coimbra, e as suas relações com a irmandade não seguem uma linha reta, antes ziguezagueiam por entre desejo, amizade, simpatia, rejeição (afinal, Ana é mãe solteira), além de uma permanente alegria.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.