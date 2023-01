O que aí vem: os espetáculos de teatro e dança mais aguardados de 2023

Lia Rodrigues criou a sua Lia Rodrigues Companhia de Danças em 1990. Desde 2004 leva a todo o mundo a dança criada na favela da Maré (Morro do Timbau), no Rio de Janeiro. Este ano, Lia Rodrigues regressa a Portugal com um Brasil em convulsão, ainda a lidar com as tensões e a violência resultantes da não aceitação dos resultados eleitorais que deram a vitória a Lula da Silva. Chega com as suas últimas criações, que são duas visões paradoxais sobre o mundo: “Fúria” (de 2018) é um mergulho na violência, “Encantado” (2021) é a redenção pela beleza do amor. Esta é a primeira de várias sugestões de teatro e dança, este ano, em Portugal.

