Teatro: Em “Finisterra” e no Porto sonha-se o futuro a partir da catástrofe

Estamos no fim do mundo. Finisterra. Estamos no tempo da catástrofe, do apocalipse. É por aqui, por este presente que olha para o futuro, que Finisterra — Mostra de Espetáculos Internacionais, a cargo da União dos Teatros da Europa (UTE), ganha vida, desafiando a ver mais além. Para ir ao passado, investigar e questionar as várias narrativas e vozes que ecoam sobre nós. E para expandir no espaço, convocar cada vez mais culturas e línguas, numa Babel composta por uma multidão de singularidades, partilhando experiências e perspetivas divergentes. Neste encontro através do teatro, com a apresentação de cinco espetáculos, esboça-se a possibilidade de o fim do mundo, da catástrofe e do apocalipse não ser o fim, mas o princípio de qualquer coisa.

“Iphigénie” abre “Finisterra”, no Porto (hoje e amanhã, TNSJ). É um texto de Tiago Rodrigues, encenado por Anne Théron. Partindo de uma obra clássica grega, de Eurípides, encena-se a morte da tragédia. Teve uma primeira encarnação em 2015, encenada por Tiago Rodrigues, enquanto diretor do Teatro D. Maria II. Entretanto, a francesa Anne Théron descobriu o texto e apaixonou-se por ele. Esta segunda encarnação abriu o Festival d’Avignon de 2022, para um elenco misto, em que entram dois atores portugueses, Carolina Amaral (Ifigénia) e João Cravo Cardoso (Aquiles). Este mês passou pelo Célestins, Teatro Nacional de Lyon.