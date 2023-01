Ruy de Carvalho sobe a palco aos 94 anos, porque “ninguém morre antes de tempo”

“A História Devida”, peça memorialista sobre o percurso e a vida do decano do teatro português não é um monólogo. Segue um formato de entrevista, através do qual vão sendo contadas várias “estórias”, que não servem apenas para “cantar” os triunfos conquistados ou as derrotas sentidas por esta figura central da cultura portuguesa do século XX e XXI. A elegia é outra, a de uma vida que se revê “rídicula nos gestos dos palhaços” como nos textos que criticam os poderosos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler