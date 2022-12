Teatro: O Urso Pardo bate à porta e mostra-nos “Como Sobreviver a um Acontecimento”

Batem à porta. O homem acorda, veste o roupão, abre a porta, estremunhado. É um estafeta a entregar uma pizza, à cobrança. O homem não encomendou nada, “nem sequer gosto de pizza”. A situação repete-se. O homem depois já está vestido com uma roupa normal. Vai sendo acordado, diz que não encomendou nada, não paga, manda embora o estafeta. Conta à namorada: “Há três dias que recebo pizzas a meio da noite.” Passam duas semanas, vai à polícia, houve dias em que recebeu 20 pizzas. Seis meses depois, a situação mantém-se, as pizzas continuam a chegar. Passa mais tempo, de novo a polícia: “Senhor inspetor, já lá vai um ano que isto começou.”

A vida do homem, entretanto, vai mudando. Logo de início, depois dos três primeiros dias, começa a ter medo. “Fiquei com medo, fiquei a pensar: e se a minha vida agora for sempre assim?” Tem medo dos barulhos da noite, das motorizadas, mesmo daquilo que ainda não aconteceu. As insónias vão-se instalando, e o homem começa a rezar, mesmo sem acreditar em Deus. Vai à igreja. Instala-se a dúvida, o sentimento de culpa, “devo ter feito qualquer coisa de errado lá atrás, não sei”. Acha que vai perder o emprego e depois vai perder tudo, vai ficar sem dinheiro e sem casa. Começa a duvidar da namorada, não vivem juntos, mas quando ela fica lá as pizzas não acontecem. Acha que vai ficar sozinho e continua sem saber quem lhe faz aquilo, por que razão lhe fazem aquilo, o que é aquilo.