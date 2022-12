Os melhores de 2022 no teatro: as escolhas do Expresso

O espetáculo foi estreado em 1977; nesse ano, o crítico de teatro e dança Clive Barnes (1927-2008) sugeria que se tratava de alguma coisa como “a… imagem de uma paisagem interior”. Também referia o carácter “frígido” dessa imagem; não que isso correspondesse a uma opinião negativa sobre a obra, fazia-o para relevar o carácter preciso de toda a construção do espetáculo, para enfatizar a aparente banalidade das frases que nele eram ditas, primeiro por Robert Wilson e seguidamente por Lucinda Childs; para articular essa ideia de paisagem “frígida” e “interior” com a ideia de uma construção do espetáculo assente no instante e não tanto em períodos de tempo mais ou menos extensos. As frases sucedem-se sem nexo de ligação aparente; de onde vêm, para quem são ditas, nada nos é explicado. Mas fazem parte de uma realidade que nos é familiar e reconhecível.

Em 2021 Robert Wilson e Lucinda Childs trabalham com Christopher Nell e com Julie Shanahan numa remontagem do espetáculo. O rigor das memórias dos artistas originais passa para os novos intérpretes, como uma recriação, tal como a repetição do texto, no espetáculo, nos dava e dá a ver e a ouvir alguma coisa de diferente relativamente à primeira parte. A repetição e a recriação sobrepõem-se, em qualquer dos casos, e mostram-nos um momento chave da criação artística e teatral do século XX: a fragmentação narrativa; a produção de imagens nas quais a dimensão acústica e visual atinge formulações nunca igualadas; a desnaturalização das relações de espaço, tempo e movimento, no trabalho dos intérpretes; as luzes, que influenciaram praticamente todo o teatro que, no chamado Ocidente, se veio a fazer depois de Robert Wilson. “I Was Sitting on My Patio...” é um trabalho exemplar, tão inovador na altura como hoje, e na reformulação que nos foi dado ver um caso igualmente exemplar de transmissão: de conhecimentos, de práticas artísticas, de experiência.