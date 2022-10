“Oleanna”: a aluna e o professor numa peça de teatro sem rugas

A peça tem duas personagens, John, professor universitário, e Carol, sua aluna. Passa-se no gabinete do professor, em três dias diferentes. Carol está preocupada com a nota do teste. Leu o livro do professor e não percebeu nada. John está ao telefone, preocupado com a compra de uma casa, na perspetiva da sua nomeação definitiva na faculdade. John não presta atenção nenhuma à rapariga e quando o faz ou se vê, a contragosto, forçado a fazê-lo profere uma espécie de divagações meramente especulativas, sobre a irrelevância do ensino universitário. Ela não percebe nada. Quase no início, ela pergunta-lhe o que significa “jargão jurídico”, uma expressão que ele utilizou ao telefone.

