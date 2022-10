“The Mountain”, hoje e amanhã no CCB: a questão é mesmo ver (ou não ver) a verdade

A primeira ideia que pode ocorrer, logo no início do espetáculo, é a de confluência. Nada de estranho, no caso das artes cénicas; mas esta parece ser uma confluência ligeiramente diferente; uma confluência com uma identidade muito própria, por assim dizer; uma coisa muito evidente, muito clara, muito nítida — mas o que é aquilo? Dois ou três ecrãs, três, afinal; algumas mesas; tripés, fios, máquinas, objetos; debaixo do ecrã central, num estrado quase rente ao chão, uma figura em tamanho real, deitada, imóvel; dois homens e uma mulher, vestidos de branco e azul escuro, com toques de vermelho, ambiente de ténis ou badminton, polos com riscas no colarinho, camisolas de decote em V, casual e sport chic. Ela fala. Vão mostrar um espetáculo sobre a verdade; sobre o que é ou o que não é a verdade; sobre a possibilidade de conhecer a verdade. Propõe que acreditemos que estão a jogar basebol e que ela se chama Vladimir Putin; estranha proposta, contrariada por tudo o que se vê. Seja. Vai jogando badminton, de vez em quando.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.