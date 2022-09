“O Palácio”: o teatro enquanto depósito do efémero

Paula Diogo e Lígia Soares conhecem-se desde os anos 1990, em criações da emblemática companhia Sensurround, de Lúcia Sigalho. O tempo foi passando e foram-se cruzando pontualmente no trabalho de uma ou de outra. Hoje são as autoras de “O Palácio”.

Para dar vida a este “O Palácio” começaram por angariar objetos com um anúncio público que lhes fez chegar uma quantidade de “recheios de casa” que agora se acumulam no Teatro do Bairro Alto, numa passagem efémera, como é da natureza própria de todos os objetos artísticos performativos.

