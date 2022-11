Novo circo: João Paulo Santos está a começar de novo

João Paulo Santos consta da História como o português virtuoso do mastro chinês. Mas desde esses primeiros anos — que culminaram na criação da sua companhia, sediada em França, em 2005, chamada O Último Momento — que o move uma procura e um desejo de ir além do uso meramente exibicionista e acrobático daquele aparato de novo circo.

Na última criação, “Une Partie de Soi”, leva essa permanente insatisfação para uma nova exploração, em que o mastro serve para contar outras histórias. É uma obra de renascimento e de revolução das possibilidades dramatúrgicas e poéticas geradas pelo diálogo entre um corpo e um mastro chinês. Decidiu abandonar “os trunfos” que tinha: toda a técnica, a linguagem, que tão bem dominava e que validava a sua presença em cena. “Sei que tenho a capacidade de cativar as pessoas através de um movimento mais acrobático logo no início do espetáculo”, diz ao Expresso. Pôs tudo isso de parte para mergulhar num trabalho mais depurado e cuja vibração se inicia alguns minutos depois do arranque da performance. É anterior à pandemia o primeiro momento de pesquisa e coloca lado a lado a transformação enquanto pessoa e a chegada a este lugar artístico, que representa uma evolução das possibilidades significativas e poéticas do mastro chinês, “um elemento central que passa para segundo plano nesta nova relação”. Para o concretizar, aliou-se a cúmplices artísticos, como Nathan Isräel, Elsa Caillat (escrita), Marie-Anne Michel (pesquisa e qualidade de movimento), Tiago Cerqueira (música) e Enzo Giordana (desenho de luz). Quem é hoje? “Liguei-me muito mais à terra”, diz. “Tenho um quintal, vejo os meus filhos a crescer, sou pai, e isso deu-me uma estabilidade e vontade de ser mais honesto comigo próprio. Nesse sentido, a facilidade daqueles truques, quase faziam de mim um impostor, e senti a necessidade de me pôr numa situação de maior honestidade para comigo mesmo, colocar-me em sintonia com quem sou hoje. Já não tenho a capacidade de viver a farsa de continuar a fazer o meu trabalho só acrobático no mastro chinês.”