“My Body Is a Cage”: quando o teatro questiona a mortalidade

Mariana Magalhães é atriz e criadora e esta semana estreia “My Body Is a Cage”, um espetáculo onde se unem todas as linguagens artísticas, organizadas em quadros sem lógica narrativa, para interrogar como uma identidade que vai sendo construída ao longo da vida de uma pessoa. A questão surgiu em 2020, quando começa a estudar psicologia. A primeira pergunta que então coloca é: “Como a identidade se desdobra em mim, em três vertentes, enquanto mulher, enquanto amante e enquanto atriz?”, conta ao Expresso. “Quais são as referências à minha volta? Sejam mais íntimas, de variáveis não controláveis, como onde nasci, quem é a minha família. Mas também as mais artísticas, que apareceram no meu caminho.”

O processo de pesquisa, numa primeira residência, foi abrindo outros caminhos sobre as questões que habitam o imaginário de Mariana e lhe aprisionam o corpo. Permanecem dados biográficos e questões pessoais, mas o campo da interrogação expande-se. O título diz desse corpo como um produto construído, em que “muitas vezes não tenho controlo sobre o que absorve, apesar de a decisão final ser minha”, diz. Entra aí a relação com a fé, a educação católica, o ter estudado num colégio de freiras; e logo o questionar a mortalidade e a imortalidade. Entra também o imperativo da maternidade para um corpo feminino. Em cena está a criadora e os intérpretes Hugo Olim, Isabel Vaz e Diogo Melo. Nos quadros que se sucedem vão-se enunciando várias questões: “A criação de uma obra pode ser a tentativa de imortalização de um corpo? Como é possível um corpo permanecer na memória coletiva, não se entregar ao esquecimento? Poderá a eternidade ser termos estado aqui e permanecer na memória do outro?”