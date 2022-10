Citemor 2022: o bom, o belo e o resto

É a edição número 44, são mais de 40 anos de uma insistência que assenta num território, a partir de Montemor-o-Velho. São muitos anos de atividade a negociar com o poder central e com os poderes locais, numa teimosia que quase só por milagre não desistiu já, perante incompreensões e faltas de apoio. Mas fiquem as lamentações para outras alturas e outros lugares, e fique o discurso de um projeto, de dois atuais programadores e diretores artísticos, Armando Valente e Vasco Nunes, e dos artistas; um discurso que, este ano, é formalizado e apresentado numa impecável programação. Um dos eventos é, justamente, um ‘lamento’, e o acaso é também, por vezes, irónico; ou melhor, chama-se “Lamento Imenso — Retrospetiva” (4 agosto, TEC, Montemor-o-Velho).

É uma apresentação informal de um projeto que estará concluído em 2023, e no qual Rogério Nuno Costa faz um balanço de 20 anos de atividade, em torno de um eixo central, as performances “Vou a Tua Casa”. Houve outros capítulos, dentro deste amplo guarda-chuva performativo — projetos educacionais, curatoriais, académicos e gastronómicos. Olhar agora para tudo isto é reunir um conjunto enorme de materiais diversos. É, também, tentar ver aquilo que falhou, aquilo que devia ter sido de uma maneira e não foi, aquilo que devia ter lá estado, mas não esteve. E é, finalmente e principalmente, colocar uma questão fulcral — como é que é possível recomeçar? De um olhar abrangente consta também “Cuaderno de Montemor”, um livro organizado por Mariana Barassi e Pablo Caruana (apresentado dia 30, na Alcáçova), e que, com texto e fotografia, dá a conhecer a experiência de um território, Montemor-o-Velho e o Baixo Mondego. E de como o Citemor é uma realização consubstancial a um território. Lugares e História são ainda uma parte importante em “Paixão Segundo João”, de Pedro Lacerda (12 de agosto, Paço de Tentúgal, Montemor-o-Velho). Trata-se de uma peça de Antonio Tarantino, que dramatiza a viagem de um doente mental pelos labirintos de uma instituição, em busca de um certificado sobre a sua condição — eventualmente — de louco. É acompanhado por um enfermeiro, e a peça toma como fonte de inspiração a narração da paixão de Cristo no Evangelho Segundo São João. O lugar de representação é o chamado Paço do Infante, em Tentúgal, que deve o seu nome a um dos filhos de D. João I, o infante D. Pedro. Era um homem de refinada cultura, grande viajante, e exímio político. Ainda aqui, o lugar é um motivo de interesse suplementar, não apenas no que diz respeito ao projeto, e ao seu espaço de representação, mas também na possibilidade oferecida, assim mesmo, de pensar questões ligadas ao património e a todo um trabalho de reabilitação e de requalificação que a cultura, mais do que nunca, exige. É, talvez, como assinala Armando Valente, a proposta de cariz mais vincadamente teatral que o festival apresenta. Mas que dizer de “A Sagração da Primavera — Memórias Ternas de Um Afecto Queer”, da coreógrafa Dinis Machado, que inaugura o festival (quinta, Teatro Académico Gil Vicente, Coimbra), e que se propõe fazer coincidir a fluidez e a delicadeza do espírito queer com um ato de transformação artística dos corpos e da sua matéria carnal, privilegiando a construção rítmica e musical, e colocando-se fora de quaisquer aspetos de sacrifício, de vitimização e de violência? Ou de “Wow” (dia 29, Teatro da Cerca de São Bernardo, Coimbra), de Sónia Baptista, que parte das noções de belo e de bom, e também daquilo que não é belo nem bom, para regressar ao início, ao belo e ao bom, já qualificados, reconfigurados, reavaliados? Ou de “Interior Noche” (6 de agosto, Fábrica de Mármores, Montemor-o-Velho), de Serrucho, que parte do teatro de objetos e toma o tempo como material de trabalho, para nos oferecer uma lógica que transforma “a urgência em contemplação e o utilitário em absurdo”?